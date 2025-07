Basta granchi nei secchielli | si rischiano multe salatissime

Se pensi che raccogliere granchi nei secchielli sia un’attività innocua, ripensaci: rischi multe salatissime e una buona dose di colpevolezza. Lascia i crostacei in pace, rispettando la natura e le normative vigenti, perché la legge è chiara: torture come questa sono vietate e punite severamente. Proteggiamo gli ecosistemi marini e agiamo responsabilmente, perché il rispetto per la vita non ha prezzo.

Prendere i granchi, per poi tenerli immersi nel secchiello, in acqua di mare ma che stando al sole diventa presto troppo calda, non è un gioco innocuo: per il crostaceo è una vera e propria tortura. Di quelle vietate persino dal codice penale: un comportamento che, se si applicasse la legge, porterebbe anche a multe salatissime che vanno dai 5.000 ai 30mila euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Basta granchi nei secchielli: si rischiano multe salatissime

