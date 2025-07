Glovo bonus non è incentivo ma misura compensativa

Glovo Italia chiarisce che il cosiddetto bonus durante i periodi di caldo estremo non è un incentivo alla prestazione, bensì una misura compensativa. Questo approccio mira a garantire ai rider massima libertà di scelta sulla modalità e i tempi di lavoro, anche in condizioni climatiche avverse. Glovo ribadisce il suo impegno prioritario nel tutelare il benessere dei propri collaboratori, sottolineando la trasparenza e l'attenzione verso le esigenze di chi rende possibile il servizio ogni giorno.

"L'attuale modello di collaborazione garantisce a ciascun rider la massima libertà di scelta su quando e come lavorare, anche in presenza di condizioni climatiche difficili. In questo contesto, il cosiddetto bonus previsto durante i periodi di caldo estremo nasce come una misura compensativa e non rappresenta in alcun modo un incentivo alla prestazione". Lo scrive Glovo Italia in una dichiarazione, desiderando riaffermare "l'impegno prioritario per la tutela della salute e della sicurezza dei rider" dopo le discussioni sui bonus attivati "automaticamente al superamento di determinate soglie di temperatura". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Glovo, bonus non è incentivo ma misura compensativa

