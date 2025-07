Roma targata 2009 | preso Corredera primo contratto per Di Mascio

Roma targata 2009, un anno che segna l'inizio di una nuova era per i giallorossi: il primo contratto di Di Masi con Corredera. Con giugno alle spalle, la società è pronta a rivoluzionare la rosa, puntando su nuovi talenti e rafforzamenti strategici. Dal settore giovanile all’attacco, il club si muove con decisione, alimentando speranze e aspettative di un futuro più competitivo. E questa giornata, proprio di quell’anno, potrebbe rivelarsi il punto di svolta decisivo per la stagione.

Giugno è alle spalle, ed ora per la Roma è tempo di scatenarsi sul mercato in entrata. Occhi ovviamente puntati su una prima squadra da puntellare in molti reparti, ed occhio a Guessand come nuova idea per l’attacco, ma il club si sta muovendo in maniera importante anche a livello di settore giovanile. Giornata quella odierna targata 2009, perché proprio di quell’anno sono i due giocatori che la società ha ufficialmente ingaggiato per la propria cantera. Il primo, straniero e sottratto alle grinfie di numerose squadre, è Miguel Romero Corredera. Già settimane fa la Roma aveva ottenuto il sì del giovane talento in mezzo ad una sfilza di spagnole pronte a tenerlo in patria, su tutte Real e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sololaroma.it