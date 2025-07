Bonus mamme 2025 | fino a 480 euro anche per le autonome ecco come richiederlo

Se sei una mamma lavoratrice o autonoma, il 2025 riserva una grande novità: il bonus fino a 480 euro che arriva direttamente nelle tue mani! Dimentica l’esonero contributivo, ora riceverai un contributo in denaro, semplice e immediato. La richiesta, tutta a tuo nome, ti permetterà di usufruire di questa agevolazione che cambia il modo di supportare le mamme lavoratrici. Scopriamo insieme come ottenere il bonus e quali sono i requisiti essenziali.

Bonus mamme lavoratrici 2025, si cambia. Non sarà più un esonero contributivo (come prima), ma un bonus diretto in denaro: 40 euro netti al mese per ogni mese lavorato nel 2025, fino a un massimo di 480 euro. L’erogazione sarà in un’unica soluzione, a dicembre e dovrà essere richiesto dalle lavoratrici stesse, non più dal datore di lavoro. Il testo del decreto, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale, chiarisce tutto: a chi spetta, quali sono i requisiti, come funziona e come si richiede e sarà erogato. A chi spetta il bonus mamme lavoratrici 2025 e quali sono i requisiti. Il bonus spetta a due categorie di madri lavoratrici, in base al numero di figli. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Bonus mamme 2025: fino a 480 euro anche per le autonome, ecco come richiederlo

