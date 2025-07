Frattesi Atletico Madrid il retroscena di Sky | contatti già un mese fa La situazione

Il trasferimento di Davide Frattesi all'Atletico Madrid continua a essere al centro dell'attenzione, con nuovi retroscena emergenti dall'analisi di Sky Sport. Dopo una bozza di trattativa avviata circa un mese fa, i contatti tra le parti sembrano ancora aperti, ma senza sviluppi concreti. La situazione resta in evoluzione: cosa riserverà il futuro per il centrocampista dell’Inter e i Colchoneros? Restate sintonizzati, perché gli aggiornamenti non tarderanno ad arrivare.

Frattesi Atletico Madrid, il centrocampista piace da tempo agli spagnoli: gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport. Luca Marchetti ha fatto il punto su Frattesi Atletico Madrid a Sky Sport 24, le ultime sul centrocampista dell’ Inter. «Per Frattesi, invece, dei passi ufficiali sono stati mossi. C’era stata una bozza di trattativa un mese fa con l’Atletico ma che non è sfociata in una trattativa vera e propria, vediamo se in questi giorni di luglio ci sarĂ un nuovo interessamento dell’Atletico per lui». Dopo il primo sondaggio da parte dell’Atletico Madrid, l’Inter avrebbe chiesto l’inserimento nella trattativa di Giuliano Simeone, figlio di Diego e fratello di Giovanni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Atletico Madrid, il retroscena di Sky: contatti giĂ un mese fa. La situazione

