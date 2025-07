Milan si complica la pista Vlahovic | nuovo attaccante dall’Atalanta

Il Milan si trova di fronte a una sfida importante nella ricerca del suo nuovo centravanti, con la pista Vlahovic che si fa sempre più in salita a causa del suo ingaggio elevato. Tuttavia, spunta un nome nuovo dall'Atalanta, pronto a rivoluzionare le strategie offensive dei rossoneri. In un mondo in cui il bomber è spesso il vero protagonista, capace di fare la differenza in ogni partita, il futuro del Milan potrebbe dipendere da questa scelta decisiva.

Il Milan sta lavorando al proprio futuro ed in tal senso il tema del bomber è assolutamente centrale. In tal senso, la strada per arrivare a Dusan Vlahovic è in salita a causa del suo ingaggio da capogiro ed ora emerge un nome nuovo per l’attacco che arriva dall’Atalanta. Il ruolo del bomber nel calcio, in senso assoluto, ha un peso specifico enorme, dal momento che insieme al portiere rappresenta spesso il calciatore attorno al quale si costruisce un intero progetto. Ne sa qualcosa Massimiliano Allegri, che ha chiesto ad Igli Tare sin dall’inizio un grande bomber da andare ad affiancare Santiago Gimenez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, si complica la pista Vlahovic: nuovo attaccante dall’Atalanta

