Accordo commerciale Mercosur-Efta nasce area da 4.300 miliardi

Un nuovo capitolo si apre nel panorama economico globale con la firma dell'accordo commerciale tra Mercosur e EFTA, creando un'area di libero scambio da 4.300 miliardi di dollari e 430 milioni di persone. Un'intesa che promette opportunitĂ senza precedenti e una crescita sostenuta per tutte le parti coinvolte. Ma quali saranno gli impatti concreti di questa alleanza strategica? Scopriamolo insieme.

Un'area di libero scambio da 300 milioni di persone e con un pil complessivo di 4.300 miliardi di dollari. Questo il frutto dell'accordo commerciale siglato oggi tra il gruppo dei paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) con l'area dell' Efta (European Free Trade Association, composta da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Lo riferisce un comunicato diramato oggi nel contesto del vertice Mercosur in corso di svolgimento a Buenos Aires e che culmina un negoziato iniziato nel 2015. "Entrambe le parti - si legge nel comunicato - beneficeranno di un migliore accesso al mercato per oltre il 97% delle loro esportazioni, che si tradurrĂ in un aumento degli scambi bilaterali e in vantaggi per imprese e privati". 🔗 Leggi su Quotidiano.net