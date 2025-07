LIVE Paolini-Rakhimova 6-4 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | la russa serve per il set

L’atmosfera al Wimbledon 2025 si infiamma con un incontro emozionante tra Paolini e Rakhimova. La tensione cresce mentre le due campionesse si sfidano punto su punto, regalando al pubblico momenti di pura adrenalina. Con la russ? pronta a servire per il set, ogni scambio è una lotta di nervi e talento. Chi si aggiudicherà questa battaglia sprint? Scopriamolo insieme, aggiornando in tempo reale questa emozionante sfida!

40-0 E' lunga la risposta di Paolini. Fioccano i set point. 30-0 Rovescio lungolinea in contropiede vincente della russa. 15-0 Scappa via la risposta di dritto della toscana. 4-5 Game Paolini. Se ne va il dritto di Rakhimova, che dopo il cambio di campo servirà per il set. 40-30 Servizio e dritto. Alè Jasmine! 30-30 Gran difesa di Rakhimova, che chiude con il passante di dritto vincente. 30-15 Jasmine colpisce male il dritto in uscita dal servizio. 30-0 Pregevole serve and volley dell'azzurra. 15-0 Di un soffio largo il passante di rovescio della numero 80 WTA.