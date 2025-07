Sicilia tredici incendi in poche ore | fiamme a Licata Vittoria Mazara del Vallo e altre zone interviene la Protezione Civile

In poche ore, la Sicilia si è sconvolta con tredici incendi che hanno coinvolto diverse zone dell'isola, da Licata a Mazara del Vallo. La Protezione Civile regionale è intervenuta tempestivamente per contenere le fiamme e tutelare comunità e territori. Questa serie di incendi solleva preoccupazioni sulla gestione ambientale e sulla prevenzione, evidenziando l'importanza di un impegno costante per salvaguardare il patrimonio naturale della nostra isola.

Sono stati tredici gli incendi in Sicilia nei quali è intervenuta la Protezione civile regionale. Gli incendi sono divampati a Licata sulla SS115 in contrada Montegrande, dopo il passaggio a livello; a Vittoria sulla SS115 vicino al bivio di Acate; a Paternò sulla SP 135 vicino a via Balatelle; a Campobello di Mazara in località Tre Fontane; a Vizzini in contrada Mastransaldo; a Mazara del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicilia, tredici incendi in poche ore: fiamme a Licata, Vittoria, Mazara del Vallo e altre zone, interviene la Protezione Civile

