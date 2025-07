Meloni Usa e Italia stessa lingua bene per unità Occidente

In un momento di sfide globali, il rafforzamento dei legami tra Italia e Stati Uniti emerge come un pilastro fondamentale per l'unità occidentale. La presidente Meloni sottolinea come condividere una lingua e obiettivi comuni rappresenti un elemento positivo nel complesso quadro internazionale. Questa sintonia non solo rafforza i rapporti bilaterali, ma anche la coesione dell'occidente nel affrontare le grandi sfide del nostro tempo, consolidando un fronte compatto e deciso.

"Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l'unità la compattezza dell'occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento al Villa Taverna per la festa dell'Indipendenza Usa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, Usa e Italia stessa lingua, bene per unità Occidente

In questa notizia si parla di: meloni - italia - stessa - lingua

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Solita storia: oggi Meloni e Fratelli d’Italia esultano per la rata del Pnrr incassata. Mentre noi ottenevamo i 209 miliardi a Bruxelles loro si astenevano e remavano contro. Quello che Meloni e soci evitano di dire è che, nonostante siamo prossimi alla scadenza, Vai su Facebook

++ Meloni,Usa e Italia stessa lingua, bene per unità Occidente +; Italia-Usa, Meloni: stessa lingua su tanti dossier, bene anche per Occidente; Perché Trump e Meloni parlano la stessa lingua.

Meloni, Usa e Italia stessa lingua, bene per unità Occidente - "Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la f ... Lo riporta ansa.it

Italia-Usa, Meloni: stessa lingua su tanti dossier, bene anche per Occidente - (askanews) – “Italia e Usa su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento positivo nel complesso quadro internazionale. Da askanews.it