Peter Parker e il codice segreto | l’eredità oscura di Spider-Man

Nel panorama delle recenti pubblicazioni Marvel, si evidenzia un’importante novità riguardante il personaggio di Spider-Man nell’universo Ultimate. La serie Ultimate Spider-Man: Incursion #1, scritta da Deniz Camp e illustrata da Cody Ziglar e Jonas Scharf, introduce un nuovo capitolo che coinvolge anche il figlio del famoso supereroe. Questa storia apre scenari inediti, con un protagonista che adotta un nome storico e oscuro, legato a una lunga tradizione misteriosa e affascinante. Scopriamo insieme come questa nuova avventura rivoluzionerà il mondo di Spider-Man.

Nel panorama delle recenti pubblicazioni Marvel, si evidenzia un'importante novità riguardante il personaggio di Spider-Man nell'universo Ultimate. La serie Ultimate Spider-Man: Incursion #1, scritta da Deniz Camp e illustrata da Cody Ziglar e Jonas Scharf, introduce un nuovo capitolo che coinvolge anche il figlio del famoso supereroe. Questa storia apre scenari inediti, con un protagonista che adotta un nome storico e oscuro, legato a una lunga tradizione di conflitti e tragedie. marvel ufficializza il nuovo Venom dell'universo ultimate. Richard Parker senza consapevolezza della sua storia oscura.

