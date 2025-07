Serena punge Lautaro | Ha sbagliato interferendo con il ruolo di altri Così non aiuta l’Inter

Serena punge Lautaro Martinez, criticando le sue recenti dichiarazioni e il suo atteggiamento in campo. L’ex calciatore non ha esitato a sottolineare come l’interferenza di Lautaro con il ruolo di altri possa creare tensioni all’interno del gruppo nerazzurro. In un momento delicato, è fondamentale mantenere unità e rispetto reciproco: solo così l’Inter potrà risalire la china e ritrovare la strada del successo.

Serena punge Lautaro Martinez: le dichiarazioni dell’ex calciatore sul Toro. L’ Inter è tornata a Milano per archiviare definitivamente la stagione dopo il Mondiale. Dopo l’eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense, i nerazzurri sono atterrati poco dopo le 5.30 all’aeroporto di Malpensa. Con tanti volti scuri tra i giocatori. Non tutti i calciatori interisti tuttavia hanno viaggiato verso l’Italia, visto che i sudamericani sono partiti direttamente dagli Usa per tornare in patria mentre qualcuno come Marcus Thuram e Denzel Dumfries è rimasto in vacanze negli Stati Uniti. Serena tuona così contro Lautaro Martinez, le parole dell’ex calciatore: LE PAROLE – «Lautaro ha tutta la mia stima in campo e fuori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serena punge Lautaro: «Ha sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Così non aiuta l’Inter»

