Accordo Confindustria-Intesa Sanpaolo 14 miliardi per imprese Lazio

Un'opportunità storica per le imprese del Lazio: l’accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo, con un investimento di 14 miliardi di euro, apre nuove strade di crescita e sviluppo. Questo ambizioso piano quadriennale, parte di un totale di 200 miliardi destinati all’Italia fino al 2028, promette di trasformare il panorama industriale regionale e non solo. Scopri come questa alleanza strategica può fare la differenza per la tua impresa.

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto oggi a Roma l’incontro territoriale di presentazione del nuovo Accordo quadriennale tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese italiane annunciato a inizio anno dal Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo. Il programma nazionale congiunto mette a disposizione 200 miliardi di euro fino al 2028, di questi 14 miliardi sono dedicati alle imprese del Lazio, per rilanciare lo sviluppo del sistema produttivo e cogliere le opportunità di Transizione 5.0 e I.A., integrando così le risorse già stanziate dalla Banca per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

