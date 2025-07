Colpi Napoli è tutto confermato | cosa manca per chiudere

Il mercato del Napoli si infiamma con due trattative in corso, entrambe a un passo dalla definizione. La squadra azzurra, guidata da Giovanni Manna, lavora senza sosta per colmare le ultime distanze economiche e chiudere gli accordi. Con l’obiettivo di rinforzare sia la difesa che l’attacco, i colpi napoletani sono ormai prossimi alla conclusione: cosa manca ancora per alzare definitivamente la posta in gioco?

Il Napoli prosegue il lavoro su piĂą fronti di mercato: due trattative in corso, si lavora per superare le distanze economiche e chiudere gli accordi. Il mercato del Napoli entra sempre piĂą nel vivo. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, è attiva su piĂą tavoli, sia per rinforzare la retroguardia che per completare il pacchetto offensivo. Le ultime novitĂ arrivano da Sky Sport, con l’aggiornamento di Luca Marchetti. Napoli al lavoro su due obiettivi: passi avanti per un Beukema, attesa per Lang. Il Napoli ha formulato un’offerta ufficiale da 28 milioni di euro per Noa Lang, esterno del PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpi Napoli, è tutto confermato: cosa manca per chiudere

