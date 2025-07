Mps via libera della Consob per l’Ops su Mediobanca

La recente approvazione della Consob apre un nuovo capitolo per Banca Monte dei Paschi di Siena, che ora può ufficialmente promuovere l’Ops su Mediobanca. Questa operazione, annunciata a gennaio, offre agli investitori un’opportunità unica di partecipare dal 14 luglio all’8 settembre. Con un periodo di 40 giornate di adesione, si prospetta un’occasione imperdibile per chi desidera essere protagonista di questa importante evoluzione finanziaria.

Con la conclusione dell’iter approvativo da parte delle autorità competenti, la Consob ha concesso a Banca Monte dei Paschi di Siena l’autorizzazione per rendere pubblico il prospetto relativo all’ Ops su Mediobanca, iniziativa formalizzata lo scorso gennaio. Il periodo durante il quale sarà possibile aderire all’operazione, stabilito in accordo con Borsa Italiana, si estenderà dal 14 luglio all’8 settembre, coprendo 40 giornate di contrattazione. Il pagamento del corrispettivo è fissato per il 15 settembre, salvo slittamenti. Per ogni titolo Mediobanca conferito, Mps riconoscerà 2,53 nuove azioni ordinarie di propria emissione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mps, via libera della Consob per l’Ops su Mediobanca

In questa notizia si parla di: consob - mediobanca - libera - periodo

Sì da Consob all'ops Mps su Mediobanca, al via il 14 luglio - Il 14 luglio segna l'inizio di una svolta nel panorama finanziario italiano: la Consob ha approvato l’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca, aprendo un nuovo capitolo per gli investitori.

Mps-Mediobanca: la BCE dà il via libera! L'OPS da 13,2 miliardi di euro prosegue, ora la palla passa alla Consob per il prospetto. Mps, con un Cet1 robusto, non è più la banca di un tempo. #Mps #Mediobanca #Banche #Ops #FinanzaItaliana Vai su X

Via libera a Mps per Mediobanca: dopo il nulla osta della vigilanza bancaria tocca alla Consob Vai su Facebook

Mps, via libera della Consob: Ops su Mediobanca dal 14 luglio; Via libera della Consob al prospetto dell’Ops di Montepaschi su Mediobanca; Mps, via libera della Consob: ops su Mediobanca dal 14 luglio.

Mps, via libera della Consob: ops su Mediobanca dal 14 luglio - La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. Scrive milanofinanza.it

Mps: Consob approva documento Ops su Mediobanca, inizierà 14 luglio - La Consob ha approvato il documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. Come scrive affaritaliani.it