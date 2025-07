Energia Terna | nasce la Tso innovation alliance per innovazione e transizione

Lanciata oggi, la TSO Innovation Alliance segna un passo decisivo verso un futuro energetico più sostenibile e innovativo in Europa. Questa alleanza strategica tra otto dei principali operatori di rete punta a reinventare il modo in cui produciamo, distribuiamo e utilizziamo l’energia, rafforzando la resilienza e l’efficienza del sistema elettrico continentale. Le reti – essenziali per un accesso sicuro e sostenibile all’energia – rappresentano il cuore pulsante della transizione energetica, e questa iniziativa è il primo passo verso un domani più verde e autonomo.

Prende oggi il via la Tso Innovation Alliance, una nuova piattaforma di collaborazione tra otto dei maggiori operatori europei di rete elettrica, con l'obiettivo principale di accelerare l'innovazione per la transizione energetica. Una rete elettrica moderna e resiliente è fondamentale per la competitività industriale e l'autonomia energetica dell'Europa. Le reti – essenziali per un accesso sicuro e sostenibile all'energia – rappresentano il pilastro della transizione. Il successo della transizione energetica, con il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, r ichiede un forte investimento nell'innovazione, da considerare una leva strategica in un contesto di crescente competizione globale.

