Superman | una scena controversa è stata rimossa dopo i test screening lo rivelano due attrici del cast

Un retroscena sorprendente dal set di Superman: una scena controversa, testata durante le proiezioni, è stata rimossa prima dell'uscita ufficiale. Sara Sampaio e María Gabriela de Faría, attrici nel cast, hanno condiviso dettagli esclusivi sulla fase di post-produzione del film di James Gunn. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa decisione che ha lasciato molti a chiedersi cosa abbia potuto scatenare una reazione così forte.

Sara Sampaio e María Gabriela de Faría svelano un retroscena curioso sul film di James Gunn: una sequenza ha suscitato reazioni così forti da essere eliminata prima dell'uscita in sala. A poche settimane dall'uscita del nuovo Superman, emergono curiosi retroscena sulla fase di post-produzione del film. In una recente intervista rilasciata a Jake's Takes, le attrici Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e María Gabriela de Faría (Engineer) hanno svelato che una scena piuttosto controversa è stata esclusa dal montaggio finale dopo alcuni test screening. La scena rimossa dal montaggio finale La sequenza in questione vedeva un confronto fisico tra Ultraman - una possibile versione alternativa e violenta di Superman - e Krypto, il cane supereroe dell'Uomo d'Acciaio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it