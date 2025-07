Calcio femminile | la Finlandia batte di misura l’Islanda nel primo match degli Europei Kosola mattatrice

Inizia con un colpo di scena emozionante l’edizione 2025 degli Europei di calcio femminile, con la Finlandia che conquista una vittoria di misura contro l’Islanda. Sul campo dell’Arena di Thun, le nordiche hanno dimostrato determinazione e talento, grazie anche alla strepitosa performance di Kosola. La partita, molto combattuta, si è decisa solo nella ripresa, promettendo un torneo ricco di sorprese e grandi emozioni.

Iniziano con la vittoria di misura della Finlandia i Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera. Sul campo dell’Arena di Thun la compagine nordica ha sconfitto l’Islanda per 1-0 in un match molto bloccato, risoltosi soltanto nella seconda frazione. Le finlandesi hanno cercato di dettare il passo fin dal primo tempo, andando per tre volte vicine alla rete sfruttando la brillantezza di Kosola, la quale ha però sempre trovato una pronta risposta da parte del portiere avversario Rùnarsdottir. La chiave di volta è arrivata tuttavia nella ripresa quando, al 58’, l’Islanda è rimasta in dieci a causa dell’espulsione di Antonsdòttir, colpevole di essersi procurata il secondo giallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: la Finlandia batte di misura l’Islanda nel primo match degli Europei. Kosola mattatrice

