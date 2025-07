Glovo scatta il bonus per i rider che lavorano nell' afa

In un’estate rovente, Glovo risponde alle alte temperature con un bonus che premia i rider: dal 2% all’8% in più, con incentivi che superano i 40°C. Tuttavia, si tratta di un rimborso posticipato, lasciando i lavoratori a dover anticipare spese come crema solare e acqua. La mossa ha sollevato polemiche dai sindacati, che criticano l’azienda per aver trasformato un rischio sanitario in un semplice…

Glovo ha annunciato un bonus per i rider che lavorano con temperature elevate: dal 2% all'8% in più a seconda del caldo, con incentivi che salgono sopra i 40°C. Ma il contributo è solo un rimborso posticipato, che i rider dovranno anticipare comprando crema solare, acqua e sali minerali, con il pagamento previsto solo a settembre. La decisione ha suscitato critiche dai sindacati, che accusano l'azienda di trasformare un rischio sanitario in un incentivo economico, e chiedono che in caso di caldo estremo il lavoro venga sospeso, come previsto dal Decreto sicurezza sul lavoro. Mentre molte regioni vietano pause e blocchi per i rider, Glovo preferisce puntare sui bonus, lasciando i lavoratori esposti al sole senza tutele adeguate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Glovo, scatta il bonus per i rider che lavorano nell'afa

In questa notizia si parla di: rider - glovo - bonus - lavorano

