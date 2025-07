Italia ed Europa nella morsa del caldo

L’Italia e l’Europa sono alle prese con ondate di caldo estremo, con temperature ben oltre le medie stagionali. Tragici episodi ci ricordano i rischi di questa crisi climatica: due anziani sono deceduti in Sardegna e uno a Genova, evidenziando l’urgenza di adottare misure efficaci per tutelare la salute dei più vulnerabili. È fondamentale unire gli sforzi per affrontare questa emergenza climatica e proteggere le nostre comunità.

Temperature sopra le medie in tutta Europa. In Italia, sono morti due anziani in spiaggia in Sardegna, uno a Genova.

In Italia, ma anche in Europa, la morsa del grande caldo, almeno fino a giovedì. Allerta per possibili eventi estremi e blackout. E si registrano alcune vittime

