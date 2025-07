Esposito inizia a farsi la fila | oltre a Fiorentina e Parma un altro club – SI

Sebastiano Esposito si avvicina a un nuovo capitolo della sua carriera, con diverse opzioni di club di Serie A pronte a dargli una nuova opportunità. Dopo un prestito in Italia e un’esperienza negli Stati Uniti, il giovane attaccante dell’Inter si trova al centro di un mercato vivace e ricco di interessi. La sfida ora è scegliere la destinazione più adatta per valorizzare il suo talento e riscrivere il suo futuro calcistico.

Per Sebastiano Esposito, che uscirà dall’Inter, inizia a farsi la fila. Oltre alla Fiorentina, che appare comunque in vantaggio, c’è il Parma ma anche un altro club di Serie A. AVANCES – Sebastiano Esposito, dopo aver giocato l’ultima stagione in prestito all’Empoli non riuscendo a centrare la salvezza, ha giocato nell’ultimo mese negli Stati Uniti con la maglia dell’Inter. Il centravanti del 2002, insieme al fratello Francesco Pio, ha preso parte al Mondiale per Club, giocando anche da titolare diverse partite, tra cui la prima contro il Monterrey e la seconda contro gli Urawa Reds. Nonostante l’ottima impressione, il giocatore di Castellamare lascerà comunque l’Inter prima della fine della sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Esposito, inizia a farsi la fila: oltre a Fiorentina e Parma un altro club – SI

In questa notizia si parla di: esposito - inizia - farsi - fila

LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la fase eliminatoria dei -73 kg, attesa per Giovanni Esposito - Sei pronto a vivere l’emozione dei Mondiali di Judo 2025? La fase eliminatoria dei 73 kg è al centro dell’attenzione, con Giovanni Esposito in attesa di grande successo.

Oggi iniziano gli Europei U21 ma a far rumore è l'esclusione dalla Nazionale dei fratelli Esposito. Né Sebastiano, né Francesco Pio partiranno per la Slovacchia Vai su Facebook

Torino, ora sono cinque di fila: Reale Mutua sbanca anche Verona; Esposito, inizia a farsi la fila: oltre a Fiorentina e Parma un altro club – SI; Per Esposito inizia a farsi la fila al Parma si aggiunge un altro club.

Per Esposito inizia a farsi la fila, al Parma si aggiunge un altro club - L'attaccante, attualmente al Mondiale per Club con l'Inter, non piace solamente al Parma. Lo riporta inter-news.it

Esposito e Colombo, nuova coppia d’assi. Gli attaccanti azzurri segnano e convincono - MSN - 0 a San Siro al Borussia Dortmund il 23 ottobre), l’anno successivo Esposito inizia il suo peregrinare in ... Come scrive msn.com