Leeds United collegato con una mossa per Douglas Luiz

Leeds United si prepara a rafforzarsi con una mossa a sorpresa per Douglas Luiz, mentre il club inglese mostra forte interesse nel centrocampista brasiliano. La trattativa si infiamma: il 27enne del Palmeiras cerca più spazio e potrebbe trovare la sua nuova casa in Premier League. Daniel Farke, nuovo ds dei Whites, ha già incontrato Paraag Marathe per discutere dettagli strategici. È il momento di scoprire se questa operazione cambierà le sorti di Leeds nella prossima stagione.

Notizia fresca giunta in redazione: Daniel Farke, direttore di Leeds United, abbraccia Paraag Marathe, presidente di Leeds United. (Foto di Harry TrumpGetty Images) La Juventus è disposta a sbarazzarsi del centrocampista brasiliano Douglas Luiz durante la finestra di trasferimento estivo. Il 27enne ha lottato per il Gametime regolare sotto Igor Tudor, e ha senso per lui andare avanti. Deve giocare regolarmente in questa fase della sua carriera e sembra che i club della Premier League possano essere pronti a fornirgli una rotta di uscita. Secondo un rapporto di TMW, si parla di un possibile ritorno al calcio inglese e Leeds United ha già esaminato il giocatore. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: leeds - united - douglas - luiz

Leeds United sono entusiasti di una mossa per Nick Pope del Newcastle United - Leeds United è pronto a dare il benvenuto a una nuova era, puntando gli occhi su Nick Pope, portiere del Newcastle.

Agresti: “Juve-Douglas Luiz ormai ai titoli di coda, ma per le offerte ci sarà da aspettare a fuoco lento, rispetto a gennaio che c’era forte lo united, oggi è uscita qualche voce sul Leeds United neopromossa di premier. La storia di Douglas da noi è partita subito Vai su X

La Premier League non ha dimenticato Douglas Luiz La Juventus spera di sfruttare addirittura entro il prossimo 30 giugno: il Manchester United con cui si sta trattando per Sancho potrebbe essere la pista da seguire dal 1° luglio in poi, ma in queste ora sta Vai su Facebook

Douglas Luiz fuori dalla Juventus: arriva l’offerta del Leeds, le cifre; Juventus, Douglas Luiz fuori da ogni piano: spiraglio Leeds per un addio aggiusta-bilancio; Douglas Luiz alla ricerca di una squadra in Premier League: calda l'ipotesi Leeds United.

Douglas Luiz fuori dalla Juventus: arriva l’offerta del Leeds, le cifre - Juventus e Douglas Luiz hanno convissuto solo per una stagione, ma la separ ... Scrive msn.com

Caos Douglas Luiz, è ufficiale: l’annuncio - La Juventus vuole cedere Douglas Luiz, ma le cose si sono fatte complicate: caos attorno al brasiliano, arriva l'annuncio ufficiale ... Secondo juvelive.it