Caldo a Bologna | nei nidi arrivano ventilatori e pinguini Pronti 200mila euro per condizionatori

Bologna affronta l’ondata di caldo con strategie innovative e risolutive per i suoi piccoli. Tra ventilatori, "pinguini" e interventi strutturali da 200mila euro, la città si prepara ad offrire un’estate più fresca e sicura per i 52 nidi aperti fino a metà luglio. Ma quali sono le prossime mosse per garantire benessere e sicurezza ai bambini? Scopriamolo insieme.

Bologna, 2 luglio 2025 – Ventilatori e "pinguini" nelle sedi più critiche, monitoraggio costante nelle prossime settimane e poi 200.000 euro per interventi strutturali in vista della prossima estate. Di fronte al " caldo anomalo " ecco alcuni delle misure messe in campo dal Comune di Bologna per i 52 nidi della città che rimarranno aperti fino al 18 luglio. Il punto è stato fatto oggi durante un incontro tra amministrazione e sindacati a cui hanno partecipato gli assessori Simone Borsari (Lavori pubblici) e Daniele Ara (Scuola). A settembre il tavolo si riunirà nuovamente per individuare le priorità di intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caldo a Bologna: nei nidi arrivano ventilatori e pinguini. Pronti 200mila euro per condizionatori

