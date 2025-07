PS4 Goldhen v2.4b18.4 ora supporta i firmware 12.00 e 12.02 per PS4!

Grande notizia per gli appassionati di homebrew PS4: GoldHEN v2.4b18.4 ora supporta i firmware 12.00 e 12.02, ampliando enormemente le possibilitĂ di personalizzazione e sviluppo. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti importante, offrendo maggiore compatibilitĂ e funzionalitĂ avanzate. Se desideri scoprire come sfruttare al massimo questa novitĂ , continua a leggere e preparati a esplorare nuove frontiere della tua console PlayStation 4!

Grande novitĂ per la comunitĂ homebrew della PS4!  L’ultimo aggiornamento di Goldhen (v2.4b18.4) introduce il supporto per i firmware 12.00 e 12.02, ampliando così la compatibilitĂ con le console PlayStation 4. GoldHEN  è il payload principale per PS4 che abilita:  Esecuzione di homebrew  (app e giochi non ufficiali)  Gestione di backup e mod  Debugging e sviluppo  Miglioramenti per l’utente finale  rispetto a MiraCFW (piĂą orientato agli sviluppatori) FunzionalitĂ principali. 1. Debug Settings. Package Installer: Installa file PKG da USB (ExFATFAT32) o dalla cartella interna datapkg. Package Source: Scegli tra USB, HDD o tutte le sorgenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net