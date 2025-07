ATP Toronto 2025 annunciata l’entry-list | Jannik Sinner guida il gruppo italiano nuova sfida contro Alcaraz?

L’attenzione del mondo del tennis si sposta momentaneamente da Wimbledon al Masters 1000 di Toronto, in scena dal 26 luglio al 7 agosto. Tra i protagonisti, spicca Jannik Sinner, guida del gruppo italiano e vincitore nel 2023 sul cemento canadese, pronto a rilanciare la sfida contro Alcaraz. Un’occasione imperdibile per i tennisti di affinare la forma in vista degli US Open, con Sinner che mira a consolidare il suo grande momento.

Sono e saranno giorni in cui Wimbledon si prenderà la scena del tennis mondiale, ma quest'oggi è stata annunciata l'entry-list del Masters1000 di Toronto, in programma dal 26 luglio al 7 agosto. Un evento di prestigio che permetterà ai tennisti di prepararsi anche in funzione dell'ultimo Slam dell'anno, gli US Open. Un evento speciale per Jannik Sinner, che proprio sul cemento canadese vinse nel 2023 il suo primo 1000 in carriera, dando il via a qualcosa che sarebbe definitivamente esploso negli ultimi mesi di quell'annata. Sarà interessante capire se anche in questa sede il dualismo con Carlos Alcaraz si replicherà, in considerazione dei problemi dell'anno scorso di Carlitos nella fase post WimbledonOlimpiadi di Parigi.