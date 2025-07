Nuoto Nannucci regina dei 200 stile libero agli Europei giovanili Quattro podi per l’Italia nel day-2

La seconda giornata degli Europei giovanili a Samorin si chiude con l’Italia protagonista, grazie ai quattro podi conquistati e alla straordinaria vittoria di Bianca Nannucci nei 200 stile libero, con un’ultima vasca che ha lasciato tutti senza fiato. La giovane campionessa ha dimostrato tutta la sua classe, consolidando il suo ruolo di regina in questa disciplina. Un successo che conferma il talento e la forza del nuoto italiano emergente.

Calato il sipario sulla seconda giornata di semifinali e di finali degli Europei giovanili di scena a Samorin (Slovacchia). Un day-2 in cui l’Italia ha potuto festeggiare la conquista di diversi podi, a testimonianza della grande profondità della compagine tricolore. In apertura del programma Bianca Nannucci ha messo in mostra un’ultima vasca di pregevole fattura per andarsi a prendere l’oro dei 200 stile libero col crono di 1:58.41 (a 0.06 dal personale stabilito a Roma nel Trofeo Settecolli) a precedere di 0.56 la spagnola Maria Daza Garcia (1:58.97) e di 0.68 la russa Sofia Diakova (1:59.09). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Nannucci regina dei 200 stile libero agli Europei giovanili. Quattro podi per l’Italia nel day-2

In questa notizia si parla di: nannucci - stile - libero - europei

LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: 4×100 azzurre a caccia del podio! Alessandra Mao e Nannucci al via nei 200 stile - Benvenuti alla diretta live degli Europei Juniores di Nuoto 2025 a Samorin, Slovacchia! Mentre le migliori promesse del nuoto giovanile europeo si sfidano in acque aperte, le azzurre Alessandra Mao e Nannucci sono pronte a conquistare il podio nei 200 stile.

Bianca Nannucci Campionessa Europea Juniores Nei 200 Stile Libero Femminili; Bianca Nannucci campionessa europea nei 200 stile libero; Europei Juniores 2025: Italia Subito Protagonista Nelle Batterie Del Primo Giorno.

Eurojrs a Samorin. Nannucci d'oro nei 200 stile libero - Seconda giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Come scrive federnuoto.it

Eurojrs a Samorin. Nannucci d'oro, Del Signore argento - Seconda giornata di gare per la nazionale juniores di nuoto a Samorin, in Slovacchia per gli europei di categoria. Riporta federnuoto.it