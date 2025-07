Caldo record Bruno Rossi stroncato da un malore sulla spiaggia della Sardegna durante la vacanza Poco distante morto anche un 75enne

Una giornata di sole e relax si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di San Teodoro, Sardegna, quando Bruno Rossi, 57enne di San Pietro di Feletto, è stato colto da un malore causato dal caldo record. Purtroppo, pochi istanti dopo, anche un uomo di 75 anni ha perso la vita, vittima di un'estate insostenibile. Questafine tragica ci ricorda quanto sia importante proteggersi dal caldo estremo.

Bruno Rossi, 57enne di San Pietro di Feletto (Treviso) è morto a causa di un malore dovuto al grande caldo sulla spiaggia a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, oggi, 2.

