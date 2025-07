Speed 02.072025 L’antipasto

Il torneo femminile si avvicina alla sua fase decisiva, e l’anticipato scontro tra Alba Fyre e Thea Hail promette emozioni forti. Con la Gory Bomb che ha deciso il match in soli 2:23 minuti, Alba si prepara a sfidare Sol Ruca in una battaglia che potrebbe durare più di cinque minuti. Chi emergerà come la vera protagonista? La tensione è alle stelle, e il prossimo confronto potrebbe cambiare le sorti del torneo.

Finale del torneo femminile per determinare la sfidante di Sol Ruca • Alba Fyre con la sua Gory Bomb batte Thea Hail in 2:23 minuti La sfida tra la scozzese col l'accento insopportabile e la surfista che ha 2 cinture sarà mercoledì prossimo, Thea e Sol possono avere un match a NXT più lungo di 5 minuti, quindi ci sta fare vincere ora l'atleta del Main.

