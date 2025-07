Inter esplode il caso Marcus Thuram | il like al post di Calhanoglu e le ultime prestazioni possono portare ad un addio?

L'Inter si trova al centro di un vero e proprio terremoto: il like di Thuram al post di Calhanoglu, unito alle recenti prestazioni deludenti, ha acceso le polemiche e alimentato i dubbi sul suo futuro. Con un clima già teso, il possibile addio di Marcus Thuram si configura come una delle questioni più calde del mercato nerazzurro. Ma quali sconvolgimenti attendono davvero l’attaccante franco-italiano? Restate con noi per scoprirlo.

Inter, c'è un caso Marcus Thuram? Il like al post di Calhanoglu accende la miccia, lo scarso rendimento nel 2025 lo spinge via? Il futuro di Marcus Thuram all'Inter è più incerto di quanto si potesse immaginare solo qualche mese fa. Al termine del Mondiale per Club, concluso con una deludente eliminazione, un duro sfogo .

