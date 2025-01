Sport.quotidiano.net - Oltre a Martiniello e Amadori, autore di una rete pregevole a Isernia, ora ci sono anche Varriale e Battistini. Adesso è tutto un altro attacco: abbondanza, qualità e innesti di assoluto valore tecnico

è tutt’un. Senza nulla togliere ai gol realizzati finora da, che resta un punto fermo e imprescindibile della manovra offensiva dell’Ancona, né a quelli firmati dal baby, che domenica aha mostrato la sua maturazione in corso con la casacca biancorossa, è un dato di fatto che l’con cui i dorici hanno cominciato questo campionato era ben diverso da quello attuale, dopo glidi. Cone con in trequartisti Belcastro e Sambou, infatti, macon l’under Pangrazi, l’Ancona s’era presentata al via della stagione dopo un mercato fatto di corsa e in ritardo, puntando molto sui trequartistiperché il modulo preferito dallo staff sembrava, almeno inizialmente, prevedere un trequartista dietro alle due punte.