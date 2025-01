Nuova Piazza Pia a pochi giorni dall’inaugurazione già spunta una bancarella | l’ira degli utenti

Leggi su Funweek.it

della riqualificataPia, un episodio ha suscitato forti reazioni da parte. È infatti apparsa unanel cuore dellama sembra non essere stata autorizzata. Secondo alcune fonti l’area doveva rappresentare un esempio di ordine e decoro per la città. Pertanto, tale situazione ha suscitato il malcontento tra i cittadini, che non hanno perso occasione di criticare l’incapacità di far rispettare le nuove norme.Pia, laè autorizzata?“Pia, appena inaugurata, e già con la. Seppur pare che sia autorizzata, per noi non è tollerabile la coesistenza di questa tipologia di commercio in uno spazio pubblico del genere. Che ne pensate?”, è stato scritto su X da parte di Retake Roma. Infatti, non vi sono ulteriori dettagli sull’apertura dellama sono molti i romani che non sembrano voler accettare tale iniziativa.