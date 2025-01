Thesocialpost.it - L’Inps smentisce dopo le polemiche: “I requisiti per la pensione non sono cambiati”

Leggi su Thesocialpost.it

ha negato l’introduzione di nuoviper l’accesso alla, assicurando che le certificazioni saranno emesse secondo le attuali tabelle pubblicate. Questa precisazione è stata fornita in risposta all’allerta lanciata dalla Cgil, che nel pomeriggio aveva denunciato una modifica unilaterale dei criteri pensionistici, avvenuta “senza alcuna comunicazione ufficiale” dai Ministeri competenti, esprimendo così una “profonda preoccupazione”.Secondo le valutazioni del sindacato, dal 2027 per poter ottenere laanticipata sarebbero necessari 43 anni e 1 mese di contributi, con un ulteriore innalzamento a 43 anni e 3 mesi previsto per il 2029. Ezio Cigna, responsabile dell’Ufficio Politiche previdenziali della Cgil, ha sottolineato che anche per ladi vecchiaia si registrerebbero “aumenti, con l’età minima fissata a 67 anni e 3 mesi nel 2027 e a 67 anni e 5 mesi nel 2029”.