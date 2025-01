Lanazione.it - La Rotellistica prosegue la sua marcia in testa. Pumas corsaro a Salerno, Spv in difficoltà

Per le tre versiliesi il 2025 inizia con stati d’animo diversi. LaCamaiorelain, superando con autorità anche li scontro diretto contro il Castiglione; laAncora Viareggio resta attaccata al vertice, espugnando la pista di; l’Spv Viareggio paga dazio ancora una volta, stavolta la beffa è del Sarzana.Castiglione 8-4A passare in vantaggio sono gli ospiti, in apertura, con Maldini ma Alonso, Maremmani e Pardini ribaltano tutto già nel primo tempo. Ancora Alonso e Pardini allungano, chiudendo di fatto la contesa. La rete di Buralli conta poco perché Pardini e Maremmani allungano di nuovo. Sul 7-2 arriva la doppietta del solito Buralli, ma Pardini mette l’ombrellino nel linguaggio drink. Per il Camaiore un successo, nello scontro diretto, che ne certifica il valore.