Kvaratskhelia svolta a sorpresa nella trattativa con il PSG | il calciatore ha deciso!

Leggi su Spazionapoli.it

Napoli Calcio – Ultimissime. Sono momenti molto importanti in casa Napoli. Khvichahail proprio futuro. Sono ore molto delicate in casa Napoli dopo l’interessamento del PSG nei confronti di Khvicha. Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di un possibile rinnovo contrattuale che però probabilmente non arriverà mai. Ad oggi, il futuro del georgiano è più che mai incerto ma non è assolutamente da escludere una cessione a gennaio. Negli ultimissimi minuti, sono emersi dettagli ancor più chiari sulla posizione del giocatore azzurro.vuole il PSG: la richiesta del NapoliIl Napoli è disposto a cedere Khvichanel mercato di gennaio. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, ilavrebbe scelto di continuare la propria carriera a Parigi.