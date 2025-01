Ilfattoquotidiano.it - Il giorno dopo l’arrivo di Cecilia Sala, Abedini chiede di nuovo di andare ai domiciliari. Ma stavolta col braccialetto elettronico

Arresticon ile in un appartamento di Milano diverso da quello proposto in precedenza. Ventiquattro oreil ritorno in Italia di, MohammadNajafabadi ha nuovamente chiesto di uscire dal carcere di Opera. Alla Corte d’Appello è stata presentata una nuova richiesta, diversa rispetto a quella precedente, da parte dell’avvocato dell’ingegnere iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti.Il “ritocco” della richiesta è arrivatoparere negativo della procuratrice Generale di Milano Francesca Nanni all’istanza depositata a fine anno ritenendo non ci siano le condizioni per tutelare il pericolo di fuga anche perchè, tra l’altro, non contemplava il. Il casoè stato citato anche dalla premier Giorgia Meloni, durante la conseueta conferenza stampa annuale.