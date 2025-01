Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 8 gennaio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 821a puntataDurante la ventunesima puntata delimmancabile il momento delleon. Alfonso Signorini prima comunica che per questeon non ci saranno immuni né scelti dai coinquilini né tantomeno dalle opinioniste. Non votano Helena e Ilaria condannate al televoto dopo il provvedimento.Si parte con leon:Giglio vota Mariavittoria: «l’ultimo periodo si è rintanata molto nel suo luogo sicuro»;Shaila nomina Luca «ultimamente non parliamo più di tanto»;Luca Calvani vota Shaila;Stefania Orlando nomina Chiara: «la vedo poco sincera, la vedo precisino, ma sa bene quello che vuole, è abbastanza furba»;Lorenzo vota Luca: «non lo reggo più prezzemolino»;Zeudi nomina Lele;Mariavittoria vota Giglio «restituisco laon»;Alfonso nomina Tommaso «avevamo stretto un rapporto, ma da un pò di tempo non lo vediamo quasi più»;Amanda vota Shaila «non mi aspettavo tutte quelle cose»;Tommaso nomina Bernardo;Max vota Zeudi;Eva Grimaldi nomina Luca «se avesse avuto un pò più di protezione con Jessica.