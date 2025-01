Ilrestodelcarlino.it - Fallimento Ascoli Calcio, in aula anche Nico Stellone e Piero Celani

L’assessore allo sport del Comune diStallone e l’ex sindacosono stati sentiti ieri dal Collegio del tribunale dinella veste di testimoni nell’ambito del processo che vede l’ex presidente dell’Roberto Benigni accusato di bancarotta fraudolenta per ildella società bianconera, decretato il 17 dicembre 2013. Benigni dall’11 gennaio 2005 al 28 marzo 2008 è stato amministratore udell’, fino 31 luglio 2009 presidente del cda, quindi amministratore fino al 30 settembre 2013. Per la Procura avrebbe causato il dissesto "falsificando i bilancio delle stagioni calcistiche 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11 e 2011/12 attraverso l’appostazione di valori non corrispondenti al vero riguardo la situazione economica patrimoniale della società; con tale comportamento celava i reali risultati d’esercizio che altrimenti avrebbero evidenziato uno stato di dissesto patrimoniale derivante da un patrimonio netto negativo di rilevante valore, sanabile attraverso una consistente ricapitalizzazione della società".