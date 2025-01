Scuolalink.it - Concorso di scrittura creativa 2025 del FATF: al via le iscrizioni per gli studenti di tutta Italia

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa inviato dall’ufficio stampa del Franco Agostino Teatro Festival (), che annuncia l’apertura dellealdidedicato aglidelle scuole secondarie di primo e secondo grado in. Pubblicato il bando per il nuovodifirmatoFranco Agostino Teatro Festival, Comitato Soci Coop e Caffè Letterario chiamano a raccolta i giovani aspiranti scrittori delle scuole secondarie di I e II grado È sempre magica l’attesa che si crea quando il Franco Agostino Teatro Festival () pubblica il bando deldi, un richiamo per i giovani aspiranti scrittori delle scuole medie inferiori e superiori di. Giunto alla sua XXVII edizione, ilogni anno porta avanti un tema che diventa ilfilo conduttore di tutti i progetti della stagione, tra cui ildi, attivo ormai da quindici anni.