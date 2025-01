Lettera43.it - Cecilia Sala racconta la detenzione in Iran: «Avevo perso il senso del tempo, chiesi una Bibbia»

Leggi su Lettera43.it

Rilasciata dopo 20 giorni dinel carcere di Evin, inhato i primi dettagli sulla sua prigionia. «ildel, non sapevo più quando era giorno e quando era notte. La cella era stretta e alta, senza letto, con una lampada sempre accesa e una piccola finestrella sul soffitto da cui passava l’aria ma che neanche riuscivo a vedere», ha detto secondo quanto riportato da Repubblica. «Scusate se non riesco a parlare bene, sono giorni che non parlo con nessuno», ha affermato all’arrivo. La giornalista non ha mai ricevuto i pacchi con i generi di conforto e la mascherina per poter dormire la notte approntati dall’ambasciata italiana. «Ho chiesto una, presumevo che potesse essere un libro che ad Evin avevano in inglese. E perché comunque è un libro molto lungo», ha continuato.