Ilgiorno.it - Caso Ramy, perché i carabinieri rischiano l’accusa per omicidio volontario. Il padre: “Ho fiducia nella giustizia”

MILANO – Anche loro hanno visto i filmati e ascoltato le parole dei. Immagini e frasi che non hanno lasciato indifferenti i familiari del 19enne egizianoElgaml, morto in via Ripamonti a Milano nello schianto del TMax guidato dall’amico Fares Bouzidi al termine di una fuga partita dopo un alt saltato. Pur mantenendo l’equilibrio che lo ha contraddistinto nell’ultimo mese e mezzo, papà Yehia ha commentato: “Quelli che ho visto nel video, uno, due, tre, sonosbagliati. Ma ci sono anche iveri. Non sono tutti uguali, e hoin quelli giusti”. Milano, il video inedito sulla morte di: le fasi finali dell'inseguimento Subito dopo l’incidente, avvenuto alle 4.03 del 24 novembre, la centrale operativa ha comunicato a tutti gli equipaggi in servizio che lo scooter guidato dal 22enne tunisino Fares Bouzidi era caduto.