Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, è ufficiale Philip Billing: l’affare

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ilcontinua a lavorare sul mercato. Dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, gli azzurri sono in chiusura per il sostituto: parliamo di, centrocampista classe 1996 del Bournemouth. Il danese si prepara ad arrivare sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro. L’obiettivo è quello di definire e formalizzare l’accordo verbale tra club e con il giocatore per anticipare la concorrenza del West Ham.è un classe 1996 nato a Copenaghen, capitale della Danimarca. Dotato di doppia nazionalità, sia danese sia nigeriana, il centrocampista di piede sinistro ha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Esbjer, club del suo Paese. Tra il 2013 e il 2014 arriva nella formazione U18 dell’Huddersfield Town, per approdare nel giro della prima squadra in un paio di stagioni.