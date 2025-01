Anteprima24.it - Benevento 5, il 2025 comincia a Genzano. Ecco Glielmi: “Fiducioso del gruppo, diremo la nostra”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSono giorni di lavoro intenso per il5, sia sul campo che sul fronte mercato. Alla vigilia della prima sfida dell’anno al PalaCesaroni contro l’Ecocity(venerdì 10 gennaio ore 20.30, diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5), i giallorossi hanno annunciato una doppia uscita e altrettanti acquisti. A salutare due colonne che hanno contribuito alla prima storica promozione in Serie A, capitan Enzo Botta e il portiere Matheus. Ingaggiato dalla Feldi Eboli, Samuele, che con Marchesano andrà a formare la nuova coppia tra i pali, mentre dalla Sandro Abate arriva il colpo Josema. Provare il tutto per tutto per giocarsi la salvezza fino alla fine, un chiaro segnale dalla dirigenza sannita al team guidato dal neo-tecnico Fausto Scarpitti, determinato a preparare una trasferta difficile sì, ma non impossibile.