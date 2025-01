Ilrestodelcarlino.it - "Aumenta pure il caffè. Vallo a spiegare ai clienti che si ritrovano i rincari"

delle bollette di energia elettrica e gas recapitate in questi giorni, in alcuni casi anche triplicate rispetto alla media degli ultimi mesi, hanno rovinato le feste di tanti ascolani. Le famiglie e le aziende si sono ritrovate nella cassetta postale autentiche ‘mazzate’ abbinate anche al conguaglio della Tari deciso dal Comune di Ascoli. Cittadini, commercianti, piccole e medie imprese che hanno dovuto fare i conti con bollette davvero ‘salate’. Lo chef Davide Fabi Cannella del ristorante ‘Lato B’ sulla strada provinciale Piceno Aprutina non ci sta proprio. Chef, lei è titolare di uno dei ristoranti più apprezzati del momento ed è stato per anni alle ‘Scuderie’ in corso Mazzini: ma questila preoccupano? "Diciamo che ci hanno rovinato le feste. Sono arrivate bollette del gas e della luce sproporzionate e certamente abbiamo dovuto fare i conti con costi di gestione diversi.