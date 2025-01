Isaechia.it - Amici 24, duro provvedimento disciplinare nei confronti di un allievo per ‘colpa’ di TrigNo: ecco cosa è successo

In attesa di scopriresuccederà nella prima registrazione dell’anno del pomeridiano di24, nel corso del daytime odierno del talent show di canale 5 condotto da Maria De Filippi, Vybes è stato protagonista di un nuovoinnescato involontariamente da.Tutto è partito dalla consueta lezione mattutina in palestra per i cantanti, alla quale Ilan e Vybes non hanno preso parte, rimanendo a letto e causando il malumore diche non ha reputato corretto il comportamento dei compagni:Voglio vedere se io ritorno a dormiresuccede, non è giusto così. Ilan ha saltato quante palestre? Vybes pure, Cri non verrà, Tota pure, poi lo st**nzo che trasgredisce sono io ogni volta. A me sta sul ca**o questa roba qua. Sappiamo tutti chi arriva in ritardo a lezione, soprattutto a quelle di gruppo.