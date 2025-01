Movieplayer.it - Absolution - Storia criminale, la recensione: un Liam Neeson crepuscolare in cerca di redenzione

Leggi su Movieplayer.it

Il film di Hans Petter Moland a sorpresa è più un dramma introspettivo che un thriller d'azione. In streaming su Prime Video. Quando a inizio anno è arrivato direttamente in streaming su Prime Video un film conassoluto protagonista, l'aspettativa era quella del solito action-thriller basato su vendette in salsa di vario tipo. E invece no:sembra quasi voler sposare le recenti volontà dell'attore irlandese di allontanarsi dalla pura azione, che infatti in questo caso è molto limitata e lascia ampio spazio a un dramma introspettivo. L'operazione funziona? Così così. Diciamo che ci sono i lati positivi, ma il film diretto dal norvegese Hans Petter Moland (già alla regia conin Un uomo tranquillo) non .