A man on the inside | un racconto senza pretese su come accogliere il cambiamento

Sono relativamente poche le serie tv che mettono al centro la fase della vita della vecchiaia ma, molte di esse, hanno in comune la capacità di tenere insieme profondità e leggerezza. Forse perché, quando si diventa anziani, si mostra più urgente il bisogno di senso e la capacità di relativizzare ciò che accade, affrontandolo un giorno alla volta. Non fa eccezione – in questa ricerca di tono che però è anche contenuto – A man on the, seriedy in otto episodi (e che prende spunto – alleggerendolo – dal documentario The mole agent di Maite Alberdi del 2020). Ted Danson (perfetto per il ruolo e creatore della serie insieme a Michael Schur – già coppia creativa felice per The Good Place) interpreta Charles, professore di ingegneria in pensione, che ha recentemente perso la moglie a causa di complicazioni legate all’Alzheimer.