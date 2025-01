Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: programma prima prova discesa St. Anton, startlist, streaming

Leggi su Oasport.it

Comincia il fine settimana di St.andrà in scena ladilibera al femminile, nella tappa austriaca valida per la Coppa del Mondo di sci. Secondo appuntamento stagionale con questa specialità dopo quello di Beaver Creek, le atlete saranno chiamate a studiare la pista austriaca in vista delladi sabato e al superG di domenica per trovare le sensazioni giuste in vista di un gennaio che vedrà protagoniste le “donne jet”.LA DIRETTA LIVE DELLADIA ST.DALLE 11.15Sofia Ga vuole essere assoluta protagonista durante il fine settimana dopo essere salita sul podio nelle prime tre gari veloci disputate in stagione e il fantastico quinto posto conquistato in quel di Kranjska Gora sulla Podkoren. Federica Brignone non è andata bene invece in Slovenia e si dovrà riscattare: entrambe le azzurre cercano punti preziosi per alimentare il sogno della Coppa del Mondo generale.