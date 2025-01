Ilrestodelcarlino.it - Si è spento Leo Porcari, l’uomo di fiducia di Raul Gardini. Giovedì i funerali

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 7 gennaio 2025 – La notte scorsa si èall’ospedale di Ravenna all’età di 86 anni Leo, già Carabiniere effettivo e stimato investigatore privato. Ad annunciare la sua scomparsa esprimendo profondo cordoglio è l'Associazione Nazionale Carabinieri: “Leo – ricorda il presidente Isidoro Mimmi - ha dedicato la sua vita alla giustizia e alla verità, diventandodidel noto industriale. La sua carriera è stata segnata da un impegno instancabile e una dedizione senza pari, che lo hanno reso un punto di riferimento per molti. Leo è stato anche socio fondatore del nucleo volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, contribuendo attivamente a servizi di utilità e sicurezza per il benessere della comunità. La sua passione per il servizio e la determinazione nel risolvere i casi più complessi hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.