Dilei.it - Serena Rossi smentisce la partecipazione a Sanremo: “Non so nulla, lo giuro”

Leggi su Dilei.it

Aleggia ancora il mistero sui co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al Festival di2025. Nelle ultime ore, a smentire la sua presenza sul palco dell’Ariston, è stata, indicata da diverse fonti come possibile “spalla” del direttore artistico in una delle cinque serate della kermesse: “Non ne so” ha spiegato l’attrice e cantante, spegnendo così le speranze dei fan.sulla sua: “Non ne so”Da diverse settimane si riconcorrono le voci di un possibile ritorno dinelle vesti di co-conduttrice. L’attrice e cantante partenopea è molto apprezzata da Carlo Conti, che la volle anche tra i concorrenti del suo Tale e Quale Show nel lontano 2014, e non le mancano talento e spontaneità. Tuttavia chi sognava di vederla sul palco dell’Ariston il pmo febbraio potrebbe restare deluso: intervistata su una possibilealla kermesse,ha ammesso di non essere stata ancora contattata.