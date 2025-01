Unlimitednews.it - Sanremo, con la 75^ edizione del Festival torna la giuria delle radio

ROMA (ITALPRESS) – In occasione della 75esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio, la RAI ha rinnovato l'intesa con i CORECOM di tutta Italia per l'istituzione della giuria composta da emittenti radiofoniche nazionali e locali, selezionate sulla base di criteri volti a garantire una rappresentanza capillare ed inclusiva dell'intero territorio italiano. Tali criteri sono stati individuati direttamente ed esclusivamente dalla RAI. Sono escluse le radio solo DAB e solo WEB essendo requisito imprescindibile la trasmissione in FM.